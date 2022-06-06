Alkollü kişi uyumak için tellere tırmandı! Dengesini kaybeden şahıs kolunu böyle kırdı - Haberler

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Alkollü kişi uyumak için tellere tırmandı! Dengesini kaybeden şahıs kolunu böyle kırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da alkollü şahıs uyumak için bir iş yerinin bahçesindeki tel örgülerin üzerinden geçip içeri girmek isterken yüzüstü düşerek yaralandı. Düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şahsın kolunun kırıldığı bilgisi edinildi.

Bir arkadaşının evinde birlikte bira içen F.Ç. (51), gece arkadaşının evinden çıkıp evine gitmek istedi. Sokakta bir süre yürüyen F.Ç. taksi çağırmak için cep telefonunu eline aldığında şarjının bittiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.

YÜZÜSTÜ YERE KAPAKLANDI

Geceyi uyuyarak geçirmek için bir iş yerinin bahçesine girmek isteyen F.Ç. bahçenin tel örgülerle kapalı olduğunu görünce tel örgünün üzerine çıkıp içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden F.Ç. bir anda yüzüstü yere düştü.

DÜŞME ANI KAMERADA

Şansın düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralı halde geri çıkamayan F.Ç. geceyi park halindeki bir aracın içinde geçirdi. Sabah iş yeri çalışanları tarafından yaralı halde bulunan şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın düşme sonucu sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Yaşam Haberler

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