Ekmek teknesini ateşe verip başında bekleyerek yanışını izledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü şahıs ekmek teknesini ateşe verip başında oturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsı yanan aracın başından uzaklaştırdı.
Bursa'da gece 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen şahıs, seyyar satış aracını ateşe verdi.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Alev alev yanmaya başlayan aracının başında oturan şahıs, görenleri şoke etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa