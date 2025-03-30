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Alkollü Şahıs Bayram Günü Evinin Ateşe Verdi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bayram günü kendi evini ateşe verdi. Yangın hızla büyüyerek evi sararken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak ev tamamen yanarak küle döndü.

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs bayram günü evini ateşe verdi

Alev topuna dönen evden geriye kül yığını kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, evini ateşe verdi. Alev topuna dönen evden geriye kül yığını kaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Terzi Bayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Ev alev topuna dönerken gece karanlığı yangınla aydınlandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangın söndürülürken ev küle söndü.

Yaralının olup olmadığı bilgisine ulaşılmadı, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Alkollü Şahıs Bayram Günü Evinin Ateşe Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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