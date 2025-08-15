Alkollü Otobüs Şoförü Kırmızı Işık İhlali Yaparak Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan özel halk otobüsü şoförü, kırmızı ışık ihlali yapıp durakta durunca yakalandı. Şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphelendikleri 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundular. 'Dur' ihtarına uymayan şoför, kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu. Trafik ekipleri aracın yanına gelip şoförü araçtan indirdiler. Şoföre alkolmetre üfletildi. 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Erdinç K.'ye (37) alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı. Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, otobüsteki yolcular diğer otobüse nakledildikten sonra araç çekiciyle otoparka çekildi. - BURSA