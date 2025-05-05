Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde yaşayan Saliha Karayaka'nın evinden önceki akşam gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.

KAPISINA GELEN POLİSLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan talihsiz kadını kanlar içinde buldu.

27 SUÇ KAYDI OLAN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kadın kurtarılamazken, annesini katleden 28 yaşındaki oğlu M.K. gözaltına alındı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.'nın 7'si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.