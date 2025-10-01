Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazada Ağır Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmiş şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsünün kazaya gidiş anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra yoldan çıkan motosikletlinin yol kenarındaki 'çöp atma' levhasına çarpma anı da görüntülere yansıdı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ağır yaralandı.

Kaza ; Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Ö'nün kullandığı 07 CFG 966 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı, ardından yol kenarında bulunan çöp atılmaması uyarısının yer aldığı levhaya başını çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün başında kask olmadığı, hastanede yapılan kontrolde ise 0.55 promil alkollü olduğu belirlenirken hayati tehlikesinin de bulunduğu bildirildi.

Kaza anı diğer sürücülerin kamerasında

Diğer taraftan motosiklet sürücüsünün dörtlü sinyal lambalarını yakıp yolda uzun süre şerit değiştirerek ilerlediği, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve tabelaya çarpma anı aynı istikamette seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. - ANTALYA