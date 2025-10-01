Haberler

Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazada Ağır Yaralandı

Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazada Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki çöp atma levhasına çarparak ağır yaralandı. Sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmiş şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsünün kazaya gidiş anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra yoldan çıkan motosikletlinin yol kenarındaki 'çöp atma' levhasına çarpma anı da görüntülere yansıdı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ağır yaralandı.

Kaza ; Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Ö'nün kullandığı 07 CFG 966 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı, ardından yol kenarında bulunan çöp atılmaması uyarısının yer aldığı levhaya başını çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün başında kask olmadığı, hastanede yapılan kontrolde ise 0.55 promil alkollü olduğu belirlenirken hayati tehlikesinin de bulunduğu bildirildi.

Kaza anı diğer sürücülerin kamerasında

Diğer taraftan motosiklet sürücüsünün dörtlü sinyal lambalarını yakıp yolda uzun süre şerit değiştirerek ilerlediği, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve tabelaya çarpma anı aynı istikamette seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
Parti genel başkanları ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Parti genel başkanları ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.