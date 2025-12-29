Girdiği markette raftaki şişeleri kırdı

Burdur'da girdiği markette raflardaki şişeleri ve cam kapıyı kıran alkollü kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan C.A., markete girerek raflardaki alkol şişelerini kırdı. Market sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran kadın, bu esnada marketin cam kapısını kırdı. Marketçinin şikayeti olduğu kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR