Girdiği markette raftaki şişeleri kırdı

Burdur'da alkollü bir kadın, girdiği markette alkol şişelerini kırarak cam kapıyı da hasara uğrattı. Olay sonrası gözaltına alınan kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan C.A., markete girerek raflardaki alkol şişelerini kırdı. Market sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran kadın, bu esnada marketin cam kapısını kırdı. Marketçinin şikayeti olduğu kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
