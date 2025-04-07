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Alkollü Dayı Okulda Olay Çıkardı

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Ankara'da alkollü bir dayı, yeğenini okuldan almak isterken olay çıkardı. Okul müdürünün ailesine haber vermesiyle sinirlenen dayı, telefonunu kırdı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Yeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttı

ANKARA - Alkollü vaziyette yeğenini okuldan almaya gelen dayı, aileye haber veren okul müdürünün telefonunu kırarak okulda olay çıkarttı.

Olay Ankara'da bir anaokulunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle'de bir anaokulunun önüne gelen alkollü şahıs, bir öğrencinin yeğeni olduğunu söyleyerek henüz bilinmeyen bir sebeple okuldan almak istedi. Okul yönetimi tarafından çocuğun ailesi arandı. Çocuğun ailesi çocuğun verilmemesini söyledikten sonra bu duruma sinirlenen alkollü dayı, okul müdürünün telefonunu yere atarak kırdı ve olay çıkarttı. Olayın ardından okul yönetimi polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu. Şikayetin ardından okula gelen polis ekipleri alkollü şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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