Tabancayla ateş ederken arkadaşını yaraladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü bir kişi, havaya ateş ettiği sırada yanlışlıkla arkadaşını yaraladı. Olayda hafif yaralanan arkadaşının hayati tehlikesi yok. Şüpheli hakkında idari ceza uygulandı.

Edirne'de meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirlenen 1 kişi tabancayla havaya ateş ettiği sırada arkadaşını yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Muhacırkadı köyünde sabaha karşı 04.00 sıralarında F.E. isimli şahıs aldığı alkolün etkisiyle havaya ateş etti. Bu sırada tabancanın yön değiştirmesi sonucu yerden seken mermi, yanında bulunan ve birlikte alkol aldığı arkadaşı O.İ.'nün sağ üst bacak bölgesine isabet etti. Olayda hafif şekilde yaralanan O.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı şahıs tedbir amaçlı müşahede altına alındı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken, olay yerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Mağdur ve şüpheli şahıslardan atış artığı svap örnekleri alındı.

Meydana gelen olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildiği, şüpheli F.E.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edileceği bildirildi. Olayla ilgili F.E., O.İ. ve beraberindeki 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 7 bin 56 lira idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi