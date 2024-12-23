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Alkol ve Küfürleşme Sonrası Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

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Tokat'ta alkol alan arkadaşlar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi, diğerinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkol alıp küfürleştiği arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

TOKAT - Tokat'ta alkol alan arkadaşlar arasında çıkan küfürleşmede bir kişi boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Turhal ilçesi Çevikler Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları sonucunda, ölen kişinin Ozan Karacaolduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, iddiaya göre Karaca ile alkol içen arkadaşı Duran A.arasında tartışma çıktığı, Karaca'nın küfür etmesi nedeniyle Duran A. belindeki bıçakla arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. Duran A., polis ekiplerince gözaltına alınırken Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkol ve Küfürleşme Sonrası Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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