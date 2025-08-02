Alkol Sonucu Dengesini Kaybeden Genç, 4 Metreden Düştü

Alkol Sonucu Dengesini Kaybeden Genç, 4 Metreden Düştü
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Burdur'da alkol alan Ali D., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşüp bacağını kırdı. Olay sonrası AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da arkadaşları ile birlikte Karaçal Ali Kılcı Barajı kenarında alkol olan vatandaş dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düşüp bacağını kırınca ihbar üzerine gelen AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.0 sıralarında Burdur merkeze bağlı Karaçal köyü yakınlarında bulunan Ali Kılcı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baraj kenarında arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ali D. bir süre sonra dengesini kaybederek barak kapaklarının olduğu yerde yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında düştüğü yerden sedye ile çıkarılan Ali D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali D.'nin ayağında kırık olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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