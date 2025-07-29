Alkol ile Direksiyona Geçen Ehliyetsiz Sürücü Şarampole Düştü

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole düştü. Araç içinde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarılırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Aksaray - Ankara Karayolu Aksaray istikametine Nevşehir Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Murat A., 68 HD 703 plakalı hafif ticari araçla Ankara istikametinden Aksaray istikametine yola çıktı. Nevşehir kavşağına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü araçta sıkışırken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sedyeyle ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulans içinde yapılan yarası sürücü daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücünün kandan yapılan alkol muayenesinde 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca sürücüyü sorgulayan polis ekipleri sürücünün ehliyetinin de olmadığını tespit ederken, sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilerek hakkında adi işlem başlatıldı. Araç ise çekici marifeti ile trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY