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Eski Bakan Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında ifade verdi

Eski Bakan Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında ifade verdi
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Alihan Kuriş Suç Örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi’ne ifade vermeye geldi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, ifadeler devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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