Alibeyköy'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu

Tramvay arızası nedeniyle trafikte kalan sürücü o anlara tepki gösterdi

İSTANBUL - T5 Alibeyköy- Eminönü tramvay hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle trafikte uzun kuyruk oluştu. Trafikte kalan bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında sabah saatlerinde tramvay arızası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tramvay ve araçların ortak kullandığı yolda arıza nedeniyle yoğun araç kuyrukları oluştu. Kavşakta yolda kalan tramvay nedeniyle araçlar yolun karşısına geçemedi.

Video çekerek duruma tepki gösterdi

Sabah saatlerinde T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında meydana gelen tramvay arızası nedeniyle yolda kalan bir araç sürücüsü duruma tepki gösterdi. Aynı noktada sürekli arıza olması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştuğunu belirten sürücü duruma tepkisini gösterdiği o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.