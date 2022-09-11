Alibeyköy Barajı'nda boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti Alibeyköy Barajı'na serinlemek için girdikten sonra boğulmak üzere olan arkadaşını kurtaran Mehmet D. kendisi boğularak hayatını kaybetti.

Alibeyköy Barajı'nda boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Alibeyköy Barajı'na serinlemek için girdikten sonra boğulmak üzere olan arkadaşını kurtaran Mehmet D. kendisi boğularak hayatını kaybetti. Kendini kurtaran arkadaşının cansız bedenini gören çocuğun hüzünlü anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Alibey Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. ile Eyüp Ensar G. yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Baraj'ına geldi. Yasak olmasına rağmen baraja giren 11 yaşındaki Eyüp Ensar G., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören arkadaşı Mehmet D., Gökçe'yi kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Mehmet D., daha sonra boğulmaya başladı. Arkadaşını göremeyen Eyüp Ensar G., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Mehmet D.'nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.'nin cansız bedeni otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"İkisi suya girdi"

Çocukların boğulduğu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" dedi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ediyor.