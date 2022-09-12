Alibeyköy Barajı'ından çıkan İrfan Altun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Kaybolduktan kırk gün sonra Alibeyköy Barajı'ından cesedi çıkan İrfan Altun'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Sultangazi'de abisi Abdullah Altun ile hastaneye giden İrfan Altun(34) 40 gündür kayıptı. Ailesi ve yakınları tarafından sokak sokak aranan Altun'un cesedi dün Alibeyköy barajında bulundu. Ailesi tarafından Altun'a ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan İrfan Altun'un cenazesi memleketi Batman'da defnedilecek.

Altun'un teyzesinin oğlu Nuri Yıldız "Emniyete, bekçilere her yere haber verdik bulunmadı. Kendimizde her yeri aradık ama bulamadık. Cenazesi dün akşam Alibeyköy Barajı'nda bulundu. Savcı arayınca gidip cenazeyi teşhis ettik. Daha sonra cenazeyi Adli Tıp Kurumu'na gönderdiler. Buradan cenazeyi alıp defnetmek üzere memleketimize götüreceğiz. Olayın nasıl olduğunu ve ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Biz bu olayın arkasındayız. Ayakkabısız olduğu için şüphelendik. İnşallah sonuç erken çıkar" dedi. - İSTANBUL