Eski Milletvekili Ali Boğa'nın Trafik Kazasında Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tahliye Oldu

Ak Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya yaya çizgisi üzerinde karşıdan karşıya geçerken aracı ile çarparak ölümüne neden olan sürücü Veli K., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile tahliye oldu.

AK Parti 24. dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa 15 Ağustos 2025 Cuma günü Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden karşıya geçerken Veli K. idaresindeki 07 GRN 12 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Veli K. Fethiye 2 . Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmada tahliye oldu. Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Veli K. ile Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa ve taraf avukatı katıldı.

"Sanıktan şikayetçiyim"

Trafik kazasında hayatını kaybeden Muğla eski milletvekili Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Babamın kaza haberini İstanbul'da toplantıda öğrendim. Apar topar çıkıp Fethiye'ye geldim. Bir hafta sonra babamın yanına kardeşlerim ile tatile gelecektik. Babam enerjisi çok yüksek, çok iyi bir aile babasıydı. Bunun dışında ise çevresine faydası dokunan bir insandı. Babam çok sağlıklıydı. Ben babamın ölümünü kabullenemiyorum. Başkasının pervasızlığı yüzünden babamın vefatını kabullenemiyorum. Babam inşallah hiçbir şekilde acı çekmemiştir diyerek her gün dua ediyorum. Babam trafik kurallarına son derece uyan bir insandır. Babam ilk önce aracını servis yoluna bırakmıştır. Babam nizami bir şekilde yaya geçidinin başında beklemiş, arabanın geçip geçmediğini kontrol ederek karşıya geçmeye çalışmıştır. Edindiğimiz kamera görüntülerine göre yolda fren izinin bulunmadığı, aracın babama hızlı şekilde çarptığının kanıtıdır. Kamera görüntülerinde yaklaşık 170 metrelik görüş alanı vardır.170 metreyi 4 saniyede alan bir aracın, saatte 150 km hızla gittiği anlaşılacaktır. Resmi bir hız tespitinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Kaza günü havanın açık olduğunu yaya geçidinden takriben 700 metre sonraki ışıklara kadar araçların hızını düşürmelerine dair 3 adet uyarı levhaları ve yaya geçidi olduğuna dair uyarı levhası bulunduğunu kaydeden Zeynep Boğa, "Bu yüzden suçun taksirle işlenen bir suç değil, olası kast ile yapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden dosyanın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerekmektedir. Babamı bu şekilde kaybetmek annemi, beni ve kardeşlerimin psikolojisini çok etkilemiştir. Kayda değer bir ceza miktarı Bizim kalbimizi ferahlatmayacak ama sanığa gereğinden az verilecek ceza bizi derinden etkileyecek ve bu durum toplum vicdanını kanatacaktır. Sonuna kadar şikayetçiyim. Sanığın en üstten cezalandırılmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

"Kan görmeye dayanamam"

Önceki savunmalarını tekrar eden tutuklu sanık Veli K. "Normal hız ile ilerlediğimi düşünüyorum. Yan tarafımdan geçen araç benden hızlı geçtiği için Ali Boğa'yı göremedim. Psikolojik olarak zor durumdayım, cezaevinde çok rahatsızım, midemde yaralar çıkmıştır. Ben bilerek isteyerek bunu yapmadım. Yeni evliydim, tek amacım eşimle ufak bir gezinti yapmaktı, çok üzgünüm. Yaptıklarımdan çok pişmanım, bilinçli şekilde kasten hareket etmedim. Araçta ABS fren olduğu için ilk etapta fren izi çıkmamaktadır. Ancak ben Ali Boğa'yı gördüğüm anda frene bastım, koşarak geldiği için de benim sağ veya sola manevra yapsam kazayı engelleyemeyecek durumdaydım. Kan görmeye bile dayanamam. Beni tekrar cezaevine yollamayın. Tahliye mi istiyorum' dedi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi dosyanın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan dönmesinin ardından sanığın kullanımındaki aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik bilirkişi raporu düzenletilmesi, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu genişletilmiş uzmanlar kurulu başkanlığına gönderilerek rapor tanzim edilmesi için duruşmayı ileri tarihe ertelerken, tutuklu sanık Veli K.'nin tutuklukta geçirdiği süre cezanın kanundaki alt ve üst sınırları nazara alınarak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Bu karar Boğa ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğarken, avukatı tahliye kararına karşı bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti. - MUĞLA