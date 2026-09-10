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Alevlere teslim olan samanlık kül oldu

Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
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Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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