Alevlere teslim olan ev küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Araç ilçesine bağlı Ahatlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Köleci'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmayla yangın diğer evlere sıçramadan, güçlükle söndürebildi. Yangında tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Yanan evin sahibi İbrahim Köleci, "Bu ev bizim baba ocağımızdı. Biz sıla-i rahim yaptığımız için buraya 14 Temmuz'da geldik. Evde usta çalıştı, biraz masraflarımız oldu. Masrafları yaptıktan sonra başımıza böyle bir olay geldi. Ben, ailemle birlikte Karabük'e alışverişe gitmiştim. Evimden ayrıldıktan 5 saat sonra İstanbul'dan eniştem aradı, 'evinde duman varmış, panik yapma' dedi. Ben de hemen köyüme geldim. Köyüme geldiğimde, sağ olsunlar itfaiye, orman hepsi gelmiş, müdahalesini yapıyorlardı. Evin içerisine girmişler. İçeride insan var mı diye arama yapıyorlarmış. Ben de 'içeride Allah'a şükür kimse yok' dedim. Tekrar kontrolünü yaptılar. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Elimizden gelen bu. Yardım talebinde bulunuyoruz. Devletimize ve milletimize güveniyoruz" dedi.

Köy muhtarı Remzi Parlakçı ise, "Orman İşletme Müdürlüğü 20 kilometreden, Araç itfaiyesi 40 kilometre uzaktan geldi. Tankerle su gönderdiler, müdahale ettiler. Bir yere sıçramadan yangını önledik. Ateş bacayı sarmıştı. Kurtulacak bir hali yoktu. Ev sahibi gelen kadar yangın söndürüldü" diye konuştu.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı