Aldatan kadın, adliye önünde boşanmaması için kocasının ayaklarına kapandı

Çin'in Hebei eyaletinde yaşanan olayda, karısının sadakatsizliğini öğrenen bir koca, boşanma davası açtı. Karısının gözyaşları içinde af dilemesine rağmen, yaptıkları evliliklerinde onarılamaz hasarlar bırakmıştı.

Çin medyasına göre çiftin hikayesi üniversite yıllarına dayanıyordu. Pei adıyla bilinen koca, parlak bir öğrenciydi ve üstün akademik başarıları sayesinde uluslararası bir şirkette üst düzey bir pozisyon elde etmişti. Lan olarak bilinen eş ise güzel ve iyi huylu biriydi. Evlendikten sonra Lan, ev hanımı olarak çiftin ev işleriyle ilgilenmeye başladı.

Pei'nin işi nedeniyle sık sık seyahat etmesi, Lan'ın giderek yalnızlaşmasına neden oldu. Yalnızlığıyla başa çıkmak için çevrimiçi sohbet hizmetleri üzerinden konuşma ve teselli aradı. Bir gün Pei eve döndüğünde, Lan'ı telefonda başka bir erkekle konuşurken buldu. Lan hızlıca aramayı sonlandırıp bunun bir arkadaşıyla yapılan sıradan bir konuşma olduğunu söylese de, Pei karısının gizli niyetlerinden şüphelenmeye başladı. Süregelen endişeleri nedeniyle bir gün karısı duştayken telefonunu kontrol etti ve internetten tanıştığı birkaç erkekle devam eden yazışmalarını ortaya çıkardı.

İhaneti keşfettiğinde çift arasında büyük bir tartışma yaşandı. Pei, kendisi evden uzakta çalışırken karısının onu aldattığını söyleyerek suçladı. Ağlayan Lan hemen özür diledi ve bir daha asla böyle bir şey yapmayacağına söz verip gelecekte daha iyi bir eş olacağına yemin etti. Pei ona inandı ve affetti, bu zorlu süreci geride bırakmayı umuyordu.

Ancak bir gün Pei beklenmedik bir şekilde eve erken döndü ve evinde bir yabancıyla karşılaştı. Bu son ihanetle öfkelenen Pei, karısının onu aptal yerine koyduğuna ve gizli ilişkilerinin gerçekliğini asla fark etmeyeceğini düşündüğüne inandı. Başka seçeneği kalmadığını düşünerek boşanmak için karısını mahkemeye götürdü.

Adliyeye vardıklarında perişan haldeki Lan dizlerinin üzerine çöktü, kocasının bacağına sarılarak kendisine merhamet etmesi için ağladı. Ancak Pei artık evliliği sürdüremeyeceğini söyleyerek "Git başkasını bul" diye bağırdı ve boşanma işlemlerini başlatmak üzere adliyeye girdi.