Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çatı katında kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına yaklaşarak elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı.

Olay, Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze ve meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına tehlikeli şekilde yaklaştı. Bu sırada akıma kapılan genç bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
