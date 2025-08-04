Alaşehir'de Katırlarını Kurtarmaya Çalışan Adam Bataklığa Saplandı

Alaşehir'de Katırlarını Kurtarmaya Çalışan Adam Bataklığa Saplandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su arayışına çıkan iki katır bataklığa saplandı. Hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Yöntem de bataklığa girdi. Olay yerine gelen ekipler, hem Yöntem'i hem de katırları kurtardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su arayışına çıkan iki katır bataklığa saplandı. Hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Yöntem ise beline kadar bataklığa battı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hem Mehmet Yöntem'i hem de katırları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'e bağlı Avşar Mahallesi yakınlarındaki Avşar Barajı çevresine su içmeye giden iki katır, baraj kenarındaki bataklığa saplandı. Katırlarının battığını fark eden Mehmet Yöntem, hayvanlarını kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı. Beline kadar çamura gömülen Yöntem'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları koordineli çalışma sonucunda Mehmet Yöntem'i ve iki katırı sağ salim bataklıktan çıkardı. Sağlık ekipleri, olay sonrası kontrol amaçlı Mehmet Yöntem'e müdahalede bulundu. Yöntem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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