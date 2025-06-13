Alaşehir'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5. katta çalışan inşaat işçisi Harun Karatay, calaskar ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir'de inşaat işçisi 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşen 45 yaşındaki Harun Karatay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Harun Karatay (45), 5. katta çalıştığı sırada calaskar ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek zemine düştü.

İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Karatay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Harun Karatay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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