Alaşehir'de Ağaç Keserken Spiral Makinesiyle Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinin bahçesinde ağaç kesmeye çalışan 5 çocuk babası şahıs, spiral makinesinin kayması sonucu boynundan ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Günay Eraslan (54), evinin bahçesinde bulunan kuru kayısı ağacını spiral ile kesmeye çalıştığı sırada feci şekilde yaralandı. Spiral aletinin elinden kayması sonucu boynundan yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan Eraslan, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA