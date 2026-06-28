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Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 17'nci gününde sürüyor

Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 17'nci gününde sürüyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda yüzmek için girdikten sonra kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmaları, 30 personelin katılımıyla 17'nci gününde de aralıksız devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda yüzmek için girdikten sonra kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmaları, 30 personelin katılımıyla 17'nci gününde de aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Ahmet Polat, 12 Haziran Cuma günü Manavgat ilçesi Karakaya Mahallesi'nden geçen Alara Çayı'na yüzmek amacıyla girdikten sonra gözden kayboldu. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, aradan geçen 17 güne rağmen aralıksız devam ediyor. Çalışmalara Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan 2 asayiş timi ile 6 personel, Alanya Komando Timi'nden 11 personel, Polis Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden 5 personel, AFAD Arama Kurtarma Ekibi'nden 5 personel ve UMKE'den 3 personel olmak üzere toplam 30 personel katılıyor. Ekiplerin Ahmet Polat'a ulaşabilmek için bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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