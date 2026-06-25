Evin deposundaki yangın korkuttu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Aşağıdoğancılar Mahallesinde İ.Ş.'ye ait evin altında odunluk olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Alaplı İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı