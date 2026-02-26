Alanya Kaymakamı Öztürk'ten gazilere anlamlı ziyaret

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Necati Karaköse'yi ve 2016 yılında Tunceli'de yaralanarak gazi olan Polis Memuru Seyithan Keskin'i aileleriyle birlikte hanelerinde ziyaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla gaziler Alanya Kaymakamı tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle sohbet edip Gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Öztürk, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, gazilere ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunarak Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler ve aileleri ise Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk'e ziyaretlerinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı