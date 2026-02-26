Haberler

Alanya Kaymakamı Öztürk'ten gazilere anlamlı ziyaret

Alanya Kaymakamı Öztürk'ten gazilere anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı dolayısıyla 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Necati Karaköse ve 2016 Tunceli gazisi Polis Memuru Seyithan Keskin'i aileleriyle birlikte ziyaret etti. Özellikle gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Öztürk, ihtiyaçlarını dinleyerek onların yanında olduklarını vurguladı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Necati Karaköse'yi ve 2016 yılında Tunceli'de yaralanarak gazi olan Polis Memuru Seyithan Keskin'i aileleriyle birlikte hanelerinde ziyaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla gaziler Alanya Kaymakamı tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle sohbet edip Gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Öztürk, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, gazilere ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunarak Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler ve aileleri ise Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk'e ziyaretlerinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal

Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal