Alanya'daki Mezarlık Yangınında Arı Kovanları Zarar Gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde mezarlıkta çıkan yangında orman içerisinde bulunan arı kovanları zarar gördü.

Yangın, 10.00 sıralarında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi yüksek harman mezarlığı içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında orman içerisinde bulunan 15 kovandaki arılar telef olurken, 25 arı kovanı ise yangından etkilenmedi. Mezarlık içerinde bulunan 2 çam ağacı, çıkan yangında zarar gördü. Mezarlık içerisinden dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA