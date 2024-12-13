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Alanya'daki Mezarlık Yangınında Arı Kovanları Zarar Gördü

Alanya'daki Mezarlık Yangınında Arı Kovanları Zarar Gördü
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta çıkan yangında ormanlık alandaki 15 arı kovanı telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mezarlıkta çıkan yangında orman içerisinde bulunan arı kovanları zarar gördü.

Yangın, 10.00 sıralarında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi yüksek harman mezarlığı içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında orman içerisinde bulunan 15 kovandaki arılar telef olurken, 25 arı kovanı ise yangından etkilenmedi. Mezarlık içerinde bulunan 2 çam ağacı, çıkan yangında zarar gördü. Mezarlık içerisinden dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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