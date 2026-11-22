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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen 2 kişi ile yolda karşılaştıkları öğretmen ve arkadaşı arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan 42 yaşındaki Türkçe öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen 2 kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler saklandıkları evde yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G. (20), saklandıkları ikamette yakalandı. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen şüphelilerin ifadelerinde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Türkçe öğretmeniydi, memleketinde toprağa verilecek

Hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Demir'in cenazesinin yarın memleketi Erzincan'a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı