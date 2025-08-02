Alanya'da Yaya Yollarına Giren 20 Sürücüye Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yolları ve trafiğe kapalı alanlarda yapılan denetimlerde, yaya yollarını kullanan 20 sürücüye toplam 43 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Alanya Jandarma Komutanlığı ve Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki yürüyüş yolu ile çarşı merkezindeki trafiğe kapalı bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, araçlarıyla yaya yollarına girerek hem kuralları ihlal eden hem de güvenliği tehlikeye atan sürücüler tespit edildi.

Ekipler tarafından kurallara uymayan 20 sürücüye toplam 43 bin 340 TL idari para cezası kesildi. - ANTALYA