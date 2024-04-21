Alanya'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Nisan günü Mahmutlar, Demirtaş, Oba ve Güzelbağ Mahallelerinde umuma açık mekanlara yönelik uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda 26 işletme denetlenirken, 334 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA