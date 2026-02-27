Haberler

Alanya'da depo yakınındaki yangın korkuttu

Alanya'da depo yakınındaki yangın korkuttu
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir deponun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu deponun yakınında çıkan yangın, depoya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı Yolu üzerinde bulunan deponun arka kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle deponun arka kısmında bulunan malzemelerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle arka bölümdeki atıl malzemeler zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

