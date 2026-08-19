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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 745 Gram Esrar ve 5 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 745 Gram Esrar ve 5 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 745 gram kubar esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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