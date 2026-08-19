Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 745 Gram Esrar ve 5 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 745 gram kubar esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı