Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 şüpheli şahsın ikamet ettiği otelde arama yapıldı. Yapılan aramada 350 gram kubar esrar, 53 adet lyrica sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.