Haberler

Alanya'da Tur Otobüsü ile Midibüs Çarpıştı: 15 Yaralı

Alanya'da Tur Otobüsü ile Midibüs Çarpıştı: 15 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel tur otobüsüyle yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel tur otobüsüyle yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere yönlendirildi.

Kaza sabah 09.10 sıralarında Konaklı Mahallesinde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikametteki özel tur otobüsü ile yolcu midibüsünün çarpışası sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak

Vergi kararı piyasayı karıştırdı! Ünlü modelde fiyat 500 bin düşüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.