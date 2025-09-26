Haberler

Alanya'da Trafik Tartışmasında Safari Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, safari aracı sürücüsü A.F.O. ile Ukraynalı sürücü arasında çıkan tartışma sonrası A.F.O. aracın camını yumrukladı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, A.F.O. polis tarafından gözaltına alındı ancak savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist taşıyan safari aracını kullanan A.F.O. ile Ukrayna uyruklu sürücü A.P. arasında trafikte tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında A.F.O. A.P.'nin aracına çarptıktan sonra aracın önünü keserek durdurdu. Aracından inen A.F.O. küfrederek A.P.'nin aracının camına yumruk attı. O anlar mağdur A.P'nin cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, A.F.O.'nun öfkeli bir şekilde aracın camına saldırdığı ve çevredeki bir kişinin şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.F.O., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan şahsa, karşı tarafın masraflarını karşılaması durumu ile herhangi bir para cezası uygulanmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
