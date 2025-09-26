Alanya'da Trafik Tartışmasında Safari Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan tartışmada safari aracı sürücüsü A.F.O. (36), önünü kestiği Ukraynalı sürücünün aracının camını yumrukladı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, polis tarafından gözaltına alınan A.F.O., çıkarıldığı adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist taşıyan safari aracını kullanan A.F.O. ile Ukrayna uyruklu sürücü A.P. arasında trafikte tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında A.F.O. A.P.'nin aracına çarptıktan sonra aracın önünü keserek durdurdu. Aracından inen A.F.O. küfrederek A.P.'nin aracının camına yumruk attı. O anlar mağdur A.P'nin cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, A.F.O.'nun öfkeli bir şekilde aracın camına saldırdığı ve çevredeki bir kişinin şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.F.O., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan şahsa, karşı tarafın masraflarını karşılaması durumu ile herhangi bir para cezası uygulanmadığı öğrenildi. - ANTALYA