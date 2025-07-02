Alanya'da Trafik Kazası: 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçen 58 yaşındaki Fesih Günak, H.A.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.A.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fesih Günak'a (58) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fesih Günak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü H.A.K. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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