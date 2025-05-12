Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesi iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, bugün gece 00: 30 sıralarında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere aralarında husumet bulunun 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli A.A (19), babası M.A.'nın (45) bulunduğu eve gitti. Evden av tüfeğini alarak olay yerine babası birlikte geldi. A.A, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği tüfek ile Harun Köleoğlu'na (19) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Harun Köleoğlu hastaneye sevk edildi. Köleoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tartışma ile başlayan ardından ise kavgaya dönen olayda A.A., M.A., M.T., E.K., M.Ç. şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - ANTALYA