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Seyir halindeki otomobil alev aldı, ilk müdahale orman işletme personelinden geldi

Seyir halindeki otomobil alev aldı, ilk müdahale orman işletme personelinden geldi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın, orman işletme personelinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın, orman işletme personelinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi Yat Limanı Kavşağı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 68 ADJ 395 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen Orman İşletme Müdürlüğü personeli gerçekleştirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilin motor bölümü kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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