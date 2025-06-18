Alanya'da Rus Turist Balkondan Düştü: Durumu Ciddi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin 3'üncü katındaki balkondan düşen Rus turist ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'ya tatile gelen P.D. (48) isimli Rus turist, konakladığı odanın 3'üncü katından dengesini kaybedip yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Rus uyruklu turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA