Alanya'da Emniyet Şeridindeki Araca Çarpan Motosikletteki 2 Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 08.40 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 Karayolu Manavgat-Alanya yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde park halindeki F.N.'nin (57) kullandığı 80 FN 575 plakalı otomobile, R.O. (16) yönetimindeki 07 BTM 636 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.O. ile yanındaki M.C.Ç. (16) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı