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Alanya'da park halindeki kamyon yangını söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kestel Mahallesi'nde bir otelin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 06 HB5113 plakalı kamyonun motor bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken kamyonun ön kısmında maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kestel Mahallesi Antalya İtfaiye Alanya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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