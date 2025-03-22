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Alanya'da Paraşüt Kazası: Dağda Mahsur Kalan Paraşütçü Kurtarıldı

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Alanya'da paraşütle havalanan Mehmet Tarık Yanar, alçak uçuş yaparken paraşütü makilere takıldı ve yere düştü. UMKE ve itfaiye ekipleri, Yanar'ı dağdan kurtardı.

Alçak uçuş yaparken paraşütü makilere takıldı, düştüğü yerde mahsur kaldı

Dağa mahsur kalan paraşütçü, UMKE ve itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı

Kaşık sedyeye alınan kişinin kurtarılma anları dron ile görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşütle havalanan bir kişi, alçak uçuş yaptığı esnada makilik alana paraşütünün takılması sonucu olduğu yere düşerek yaralandı. Dağda mahsur kalan kişi, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılırken, o anlar dron kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün 15.00 sıralarında Alanya'nın Hacı Mehmetli Mahallesinde bulunan paraşüt alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tarık Yanar isimli kişi paraşüt alanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra alçak uçmak isterken paraşüt dağda bulanan makilere takıldı. Paraşüt ile yere düşen arkadaşlarının yardımına koşan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağda ağaçların arasında mahsur kalan Mehmet Tarık Yanar'a yardım etmek için kayalıklara inen ekipler, kaşık sedyeye aldıkları yaralıyı, halatla yukarı çekerek uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden yukarı çıkarttı.

Mehmet Tarık Yanar'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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