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Alanya'da oto yıkama dükkanındaki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi

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Alanya'da oto yıkama dükkanındaki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayda yaralanan 1 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Çatar'ın ardından ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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