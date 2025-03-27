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Alanya'da Otel Lojmanında Bir Kişi Ölü Bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin lojmanında çalışan 45 yaşındaki Murat Güzel'in cansız bedeni bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin lojmanında bir kişi ölü bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı otelin lojmanında kalan Murat Güzel'in (45) odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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