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Alanya'da Motosikletli Akrobasi Tehlikesi Kamerada

Alanya'da Motosikletli Akrobasi Tehlikesi Kamerada
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir motosikletlinin seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir motosikletlinin seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletli bir şahıs, ışıklarda kalkış yaptığı sırada motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Motosikletlinin tehlikeli hareketleri, aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletlinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde motosikletlinin motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerin ardından seyir halinde ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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