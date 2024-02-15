Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarpıp savruldu. Trafik polis kontrol noktasına 20 metre kala yaşanan kazada, sürücü hastanede hayatını kaybederken, motosikletin 102 kilometrede takılı kalan ibresi, kazanın sebebini ortaya koydu. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 8 Şubat Perşembe gecesi saat 01.45 sıralarında Kızlar Pınarı Mahallesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Burak Özdal'ın (27) kullandığı 07 BAU 277 plakalı motosiklet, cadde üzerinde uygulama yapan trafik polisi noktasına yaklaşık 20 metre kala sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki kaldırıma sonra da elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucunda ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından motosikletin hız göstergesindeki ibrenin ise 102 kilometrede takıldığı görüldü.

Kaza anında 1,68 promil alkollü olduğu tespit edilen ağır yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu hastanede yoğun bakımda olan Özdal dün gece hayatını kaybetti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletli sürücünün trafik polisi uygulama noktasına metreler kala direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve elektrik direğine çarptığı ve motosikletin polis uygulama noktasına kadar sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA