Alanya'da Motosiklet Denetimlerinde 36 Araç Trafikten Men Edildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 846 motosiklet kontrol edildi, 177 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 36 motosiklet trafikten men edildi.
Alanya'nın farklı mahallelerinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 846 motosiklet denetlendi. Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen 177 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılırken, 36 motosiklet trafikten men edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa