Alanya'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik tellerinin düşmesi sonucu çıktığı iddia ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi'nde sabah saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Alanya'nın Uğrak Mahallesi'nde makilik alanda iddiaya göre elektrik tellerinin yere düşmesi sonucu çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangında alevlerin çevredeki seralara sıçramadan söndürülmesi büyük bir zararın önüne geçti.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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