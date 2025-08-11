Alanya'da Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

Alanya'da Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek için çıktıkları sarp bölgede mahsur kalan üç üniversite öğrencisi, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa fotoğrafı çekmek için Alanya Kalesi civarındaki sarp bölgeye çıkan 3 üniversite öğrencisi, dönüş yolunu kaybedince mahsur kaldı. Üniversiteli gençler, AFAD ve AKUT ekiplerinin gece saatlerindeki çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi'nin arka yamacında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir dışından Alanya'ya gelen üç üniversite öğrencisi, gün batımında doğa fotoğrafları çekmek amacıyla kale çevresindeki patika yollardan birine girdi. Havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybeden gençler, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve AKUT Alanya ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda gençlerin konumu tespit edilerek güvenli şekilde bulundukları noktadan indirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
